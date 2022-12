Οικονομία

Golden Visa - Ακίνητα: Διπλασιάζονται τα όρια επενδύσεων σε ακριβές περιοχές

Σε ποιες περιοχές διπλασιάζεται το απαιτούμενο ποσό της επένδυσης προκειμένου να πάρουν την χρυσή βίζα οι ενδιαφερόμενοι.

Του Νίκου Ρογκάκου

Eνα διζωνικό σύστημα προωθεί η κυβέρνηση αναφορικά με τις επενδύσεις ακινήτων για την απόκτηση Golden Visa, διπλασιάζοντας τα όρια σε συγκεκριμένες περιοχές και διατηρώντας τα σημερινά όρια των 250.000 ευρώ σε άλλες.

Οι αλλαγές αυτές του νομοθετικού πλαισίου για την απόκτηση χρυσής βίζα, θα περιλαμβάνονται σε νομοθετική ρύθμιση που έχει έτοιμη η κυβέρνηση και αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Όπως είπε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, η κυβέρνηση θα προωθήσει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή ρύθμιση που θα προβλέπει το όριο των 500.000 ευρώ για την εξασφάλιση και απόκτηση άδειας παραμονής, σε επενδυτές ακινήτων, μέσω του προγράμματος «Χρυσή Βίζα» στην Αθήνα, στο Βόρειο και Νότιο Τομέα της Αττικής, την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Μύκονο και την Σαντορίνη. Μάλιστα από την Αττική θα εξαιρεθούν τα ανατολικά και τα δυτικά προάστια, όπως επίσης και ο Πειραιάς όπου θα ισχύουν τα σημερινά όρια.

Για τις άλλες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα το όριο για επενδύσεις στα ακίνητα θα παραμείνει στα 250.000 ευρώ όπως είναι και σήμερα. Στόχος είναι να αναδειχθούν και άλλες περιοχές της χώρας και να κατευθυνθούν εκεί επενδυτικα? κεφάλαια από το εξωτερικό.

