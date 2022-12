Κόσμος

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι ομολόγησε για το "Qatar Gate", αλλά υπερασπίστηκε την Εύα Καϊλή. Τι αναφέρουν δημοσιεύματα.



Προφυλακιστέοι μέχρι τη δίκη τους θα παραμείνουν ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Βρυξελλών.



Ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή φέρεται να ομολόγησε την ενοχή του στην υπόθεση «Qatar Gate», όπως αποκαλύπτει η βελγική εφημερίδα Le Soir επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.



Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Τζόρτζι είπε στους αστυνομικούς και στον εισαγγελέα ότι υπήρξε μέλος μιας οργάνωσης που είχε επαφές τόσο με το Μαρόκο όσο και με το Κατάρ, με στόχο την παρέμβαση σε ευρωπαϊκές υποθέσεις.



Φέρεται να έχει επιβεβαιώσει επίσης, ότι ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνι Παντσέρι, είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Ο δικηγόρος του Π. Παντσέρι ωστόσο, ο Λοράν Κενς, ερωτηθείς από τη "Soir", απαντά ότι «δεν έχει αυτές τις πληροφορίες» και καταγγέλλει την «παραβίαση του απορρήτου» σε δικαστικά έγγραφα, στα οποία κανείς δεν πρέπει να έχει πρόσβαση.

Οι ομολογίες του Φ. Τζόρτζι φέρεται ότι «καίνε» δύο ακόμα εν ενεργεία ευρωβουλευτές που ανήκουν στην ομάδα των ευρωπαίων σοσιαλιστών: τον Βέλγο Μάρκ Ταραμπέλα, το σπίτι του οποίου ερεύνησε η βελγική αστυνομία με την παρουσία της ίδιας της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τον Ιταλό Αντρέα Κοζολίνο, στον οποίο εργαζόταν ως βοηθός ο Φ. Τζόρτζι.

Ο ευρωβουλευτής Ταραμπέλα αρνείται κάθε κατηγορία. Ο δικηγόρος του δήλωσε στη Le Soir ότι ο πελάτης του «δεν σκοπεύει να σχολιάσει υποτιθέμενα στοιχεία της έρευνας», ότι «δεν έχει λάβει ποτέ και από κανέναν την παραμικρή προσφορά και χρηματικό ποσό» και ότι παραμένει στη διάθεση της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Κοζολίνο αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση αν έλαβε δώρα ή χρήματα.

Τέλος, ο Φ. Τζόρτζι φαίνεται να αποενοχοποιεί τη βελγίδα ευρωβουλευτή Μαρί Αρενά, καθώς δηλώνει ότι πιστεύει στην ακεραιότητά της και δεν γνωρίζει αν έχει λάβει χρήματα από τον Π. Παντσέρι.

Σύμφωνα επίσης με τη La Repubblica, ο Τζόρτζι ομολόγησε για την υπόθεση διαφθοράς, αλλά υπερασπίστηκε την Εύα Καϊλή, ζητώντας από τις βελγικές αρχές να την αφήσουν: ελεύθερη. «Πρέπει να είναι με την κόρη μας» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την εφημερίδα.



«Τα έκανα όλα για χρήματα που δεν είχα ανάγκη» ήταν οι λέξεις, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα που χρησιμοποίησε ο Τζιόρτζι για να επιβεβαιώσει την εμπλοκή του «Qatar gate». «Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι κατέρρευσε μπροστά στους δικαστές των Βρυξελλών, παραδέχθηκε ότι ενήργησε παράνομα και δήλωσε μετανιωμένος» προσθέτει η La Reppublica.

O Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος της Εύας Καϊλή και των άλλων μελών της οικογένειας Καϊλή, μίλησε την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε σχετικά με την μη εμφάνιση της Εύας Καϊλή την Τετάρτη στο δικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών, ότι είχε ειδοποιηθεί πως δεν μπορεί να γίνει η μεταγωγή της σε αυτό και τελευταία στιγμή της είπαν ότι θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά της». «Δεν φέρεται να έχει κάποια εμπλοκή με τα χρήματα που βρέθηκαν, εκτός από το ότι η ίδια ήταν στο σπίτι στο οποίο βρέθηκαν χρήματα. Η πολύμηνη παρακολούθηση δείχνει ότι δεν φέρεται αν έχει σχέση με τα χρήματα ή ότι είχε ύποπτες συνομιλίες», υποστήριξε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή.

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 η αδερφή της Καϊλή, Μανταλένα

Εν τω μεταξύ, η ακρόαση της Εύας Καϊλη για την εμπλοκή στο Qatar Gate, αναβλήθηκε για τις 22 Δεκεμβρίου.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν παρέστη στην χθεσινή ακροαματική διαδικασία. Όπως μεταδίδει το AFP η Εύα Καϊλή θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η αδερφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα Καϊλή μίλησε στον ΑΝΤ1 για το σκάνδαλο που έχει λάβει μορφή χιονοστιβάδας, λίγα λεπτά μετά την αναβολή που πήρε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής από το δικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

"Έχουμε πάρει πολλή αγάπη και υποστήριξη από ανθρώπους που ήτανε κοντά μας. Όπως σε κάθε δοκιμασία είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη που παίρνουμε. Δουλεύουμε για να αποδειχθεί ότι η αδελφή μου είναι αθώα" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μανταλένα Καιλή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής, με μεταπτυχιακά στο Λονδίνο. Σήμερα, θεωρείται μια πολύπειρη σύμβουλος ευρωπαικής πολιτικής και νομοθεσίας . Είναι ιδρυτικό μέλος και εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαικού Νομικού Παρατηρητηρίου για τις νέες τεχνολογίες ΕΛΟΝΤΕΚ, στο οποιο βασικό μέλος είναι και η Ευα Καιλή. Ήταν πάντα το δεξί χέρι της Ελληνι΄δας ευρωβουλευτόύ και ίσως ένα από τα πρόσωπα – όπως γράφουν βελγικά δημοσιεύμτα - που θα κληθούν να καταθέσουν στην πολύκροτη υπόθεση

Ο πατέρας της ευρωβουλευτού βρίσκεται ακομη στις Βρυξέλλες , στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που έχουν οριστεί από τις βελγικές αρχές, ενώ η μητέρα και η αδελφή της βρίσκονται στην Αθήνα, παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις. Φανερά εξουθενωμένη από όσα αποκαλύπτονται τα τελευταία 24ωρα, η Μαντελένα Καιλή ευχαριστεί όλους όσοι τους συμπαραστέκονται

"Εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για την αγάπη που παίρνουν από τους ανθρώπους που μας την εκφράζουν και το ότι μπαίνουν στον κόπο και μας την εκφράζουν την αγάπη τους, παρ όλο που αντιλαμβάνομαι ότι νιώθουν και οι ίδιοι άβολα με όλα αυτά που ακούγονται ή που μπορεί να διαβάζουν" είπε η Μανταλένα Καϊλή.

Όπως δηλώνει, η οικογένειά της ζει μια οδυνηρή κατάσταση όμως παλεύει να βρει τρόπους ώστε να στηρίξει την Εύα Καιλή.

