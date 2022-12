Πολιτική

Δημητρακόπουλος - Καϊλή στον ΑΝΤ1: Δεν θα γίνω Ιφιγένεια, δεν έχω σχέση με τα λεφτά και το Κατάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο δικηγόρος, μεταφέροντας δηλώσεις της Εύας Καϊλή, σχετικά με την έρευνα για διαφθορά, τα λεφτά που έκρυβε ο σύζυγος της στο σπίτι τους και τον πατέρα της, που ανέλαβε τον ρόλο του μεταφορέα των χρημάτων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος της Εύας Καϊλή και των άλλων μελών της οικογένειας Καϊλή, που βρίσκεται σε περιδίνηση λόγω της φερόμενης εμπλοκής της στο σκάνδαλο «Qatar gate».

Ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε σχετικά με την μη εμφάνιση της Εύας Καϊλή την Τετάρτη στο δικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών, ότι είχε ειδοποιηθεί πως δεν μπορεί να γίνει η μεταγωγή της σε αυτό και τελευταία στιγμή της είπαν ότι θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά της.

«Δεν φέρεται να έχει κάποια εμπλοκή με τα χρήματα που βρέθηκαν, εκτός από το ότι η ίδια ήταν στο σπίτι στο οποίο βρέθηκαν χρήματα. Η πολύμηνη παρακολούθηση δείχνει ότι δεν φέρεται αν έχει σχέση με τα χρήματα ή ότι είχε ύποπτες συνομιλίες», υποστήριξε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή.

Συμπλήρωσε ότι «τα χρήματα δεν είναι δικά της, ανήκουν σε πρόσωπο εκτός της οικογένειας της κ. Καϊλή και τα μετέφερε ο πατέρας της στο ξενοδοχείο για να τα παραλάβει ο πραγματικός κάτοχος τους. Τα χρήματα αυτά, τις 600.000 ευρώ, έπρεπε να τα παραδώσει ο σύντροφος της κ. Καϊλή στον πραγματικό κάτοχο τους. Ο σύντροφος της ήταν αυτός που έφερε τα χρήματα στο σπίτι».

«Η Εύα Καϊλή όταν αντιλήφθηκε τα χρήματα ρώτησε τι είναι και δεν πήρε πειστική απάντηση και τότε ο πατέρας της τα πήρε για να τα πάει στον κάτοχο τους, τον πρόλαβε όμως η Αστυνομία. Αυτά είπε και ο πατέρας της στις Αρχές και τον άφησαν ελεύθερο», ισχυρίστηκε ο ποινικολόγος.

Ερωτηθείς από τους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου σχετικά με το «Qatar gate» και την Εύα Καϊλή, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος απάντησε ότι «προηγήθηκε παρακολούθηση μηνών και δεν υπάρχει καταγραφή σε ηχητικό ντοκουμέντο ή σε κάμερα για την Εύα Καϊλή. Η βαλίτσα με τα χρήματα στο σπίτι της, δεν έχει καμία σχέση με τις δηλώσεις για το Κατάρ».

«Όλες οι ενέργειες και πρωτοβουλίες της κ. Καϊλή ήταν με έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπήρχε προσωπική ατζέντα της κ. Καϊλή, όλα ήταν απόφαση πολιτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν και όχι μόνο της Ευρωβουλής και της κ. Μετσολα», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Σχετικά με την διαγραφή της και την καθαίρεση της από την θέση της Αντιπροέδρου της Ευρωβουλής, η κ. Καϊλή, όπως μετέφερε ο δικηγόρος της, είπε ότι «αν ήμουν Πρόεδρος, και εγώ αυτό θα έκανα μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση».

Ακόμη, σχετικά με τον σύζυγο της, στον οποίο φέρεται πως επιρρίπτει κάθε ευθύνη η κ. Καϊλή, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε πως «ο σύζυγος της επιβεβαιώνει όσα λέει η κ. Καϊλή για τα χρήματα. Όλα έγιναν εκείνες τις ώρες. Όταν τα είδε και δεν πήρε πειστική απάντηση για την προέλευση τους, ζήτησε άμεσα να φύγουν από το σπίτι τα χρήματα. Ανέλαβε να είναι μεταφορέας ο πατέρας της, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος».

Σχετικά με το διαμέρισμα στο Ψυχικό, που η κ. Καϊλή αγόρασε σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την εμπορική του αξία, ο κ. Δημητρακόπουλος επικαλέστηκε δήλωση της προηγούμενης ιδιοκτήτριας του για το χαμηλό τίμημα μεταβίβασης, η οποία φέρεται να είπε «προσπαθούσα 8 χρόνια να το πουλήσω, είναι πάνω στην Κηφισίας, δεν το έπαιρνε κανείς».

Καταλήγοντας, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή είπε ότι η ευρωβουλευτής του μετέφερε ότι «δεν θα επιτρέψει να γίνει Ιφιγένεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλκίδα: Νεκρή ανήλικη συνοδηγός αυτοκινήτου (εικόνες)

Τρίκαλα: Οδηγός “εκσφενδονίζει” δικυκλιστή και τον εγκαταλείπει (βίντεο)

Ταϊβάν: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος