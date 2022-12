Κοινωνία

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο συνήγορος της 37χρονης μητέρας της ανήλικης για την υπόθεση μαστροπείας και για την νέα σύλληψη που έκαναν οι αστυνομικοί. Ποιος ήταν ο ρόλος του 57χρονου.

Λίγες ώρες μετά από την σύλληψη του αποκαλούμενου ως "Μιχάλη" για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης μαστροπείας, ο συνήγορος της μητέρας της, Απόστολος Λύτρας, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Για τον 57χρονο, που σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η 12χρονη, είχε ρόλο αντίστοιχο με τον 53χρονο στο κλείσιμο των «ραντεβού», ο κ. Λύτρας αναίρεσε οσα ακούγονταν έως τώρα ότι δεν τον έχει δει από κοντά η ανήλικη, λέγοντας πως και εκείνος, που είναι πατέρας μιας κόρης 5 ετών, είχε "βρεθεί" με την ανήλικη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του Μιχάλη, αναφέρει «Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, απογευματινές ώρες σήμερα (14-12-2022) στο Κερατσίνι, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 57χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για μαστροπεία εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, κατ’ εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη με ανήλικο πρόσωπο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα και σε απόπειρα. Ο 57χρονος κατηγορείται ότι προέβη στις ανωτέρω πράξεις από το μήνα Απρίλιο έως το μήνα Αύγουστο του έτους 2022. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική και έπειτα ανακριτική αρχή».

Ο Απόστολος Λύτρας επανέλαβε πως η μητέρα της 12χρονης δεν είχε καμία εμπλοκή σε όσα αποκαλύπτονται ότι βίωνε το κορίτσι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το παιδί τα έχει αποσαφηνίσει όλα, ενώ παράλληλα έστρεψε τα βέλη του προς την Δικαιοσύνη, λέγοντας ότι έχει καθυστερήσει πολύ να εξεταστεί το αίτημα της 37χρονης για παύση της προσωρινής κράτησης της.

«Το παιδί είναι σε τραγική κατάσταση. Με δικές μας ενέργειες έκανε μια συνεδρία με παιδοψυχολόγο και περιμένουμε…», τόνισε ο κ. Λύτρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημητρακόπουλος - Καϊλή στον ΑΝΤ1: Δεν θα γίνω Ιφιγένεια, δεν έχω σχέση με τα λεφτά και το Κατάρ

Μουντιάλ 2022 - Μονπελιέ: Νεκρός 14χρονος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο σε επεισόδια Γάλλων και Μαροκινών (εικόνες)

Τρίκαλα: Οδηγός “εκσφενδονίζει” δικυκλιστή και τον εγκαταλείπει (βίντεο)