“Qatar Gate” – Τσίπρας: Η υπόθεση Καϊλή αποτελεί βαθιά πληγή για το πολιτικό μας σύστημα

Στην προπαρασκευαστική του ΕΣΚ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. "Αιχμές" για την κυβέρνηση στην υπόθεση της Εύας Καϊλή. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση Οικονόμου.



«Ενώ η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση επιδεινώνεται και η ευρωπαϊκή ηγεσία αδυνατεί να βρει αποτελεσματική λύση ακόμα και για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, η Ελλάδα είναι και πάλι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για λάθος λόγους, για αρνητικούς λόγους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του εισερχόμενος στην προπαρασκευαστική του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

«Για το αδιανόητο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ με ιθύνοντα νου τον ίδιο τον πρωθυπουργό αλλά και για θέματα διαφθοράς. Η υπόθεση Καϊλή αποτελεί μια βαθιά πληγή για το πολιτικό μας σύστημα αλλά και μια βαθιά πληγή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», σημείωσε ο κ. Τσίπρας και σχολίασε: «Δεν είναι τυχαίο ότι παρότι μέλος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κ. Καϊλή ήταν σε στενή συνεργασία περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήταν διαπρύσιος υποστηρικτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σκληρός πολέμιος κάθε ιδέας, κάθε σκέψης για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, που είναι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

«Αυτό, όμως, που οφείλουμε να ασχοληθούμε όλοι είναι το πώς θα διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές διαφθοράς. Και αν αυτό είναι σημαντικό μια φορά για την Ευρώπη, που από ό,τι φαίνεται ο θεσμός της δικαιοσύνης λειτουργεί ακόμη, είναι δυό φορές πιο σημαντικό και επιτακτικό για την Ελλάδα, που από ό,τι φαίνεται πρέπει να αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, το κράτους δικαίου και να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη παντού», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κόντρα Οικονόμου - Ηλιόπουλου

«Σε κάθε του παρουσία στο εξωτερικό ο κ. Τσίπρας -χωρίς ντροπή, χωρίς αιδώ- στην προσπάθεια του να πλήξει την κυβέρνηση, διασύρει την Ελλάδα διεθνώς εμφανίζοντάς την με τα μελανότερα χρώματα και δυσφημεί τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για την τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τις Βρυξελλες.

«Σε μια τόσο κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία αυτό είναι λυπηρό και εθνικά επιζήμιο. Κατά τα άλλα, η ιλαροτραγική ταύτιση απόψεων Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το θέμα Καϊλή είναι τέτοια και η σύμπλευση και συνεργασία τους τόσο στενή, που δεν τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα», προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε δήλωσή του ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει: «Αν και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου φαίνεται ότι δεν διαβάζει τον διεθνή Τύπο. Γι’ αυτό του συνιστούμε να ρίξει μία ματιά στα ρεπορτάζ των μεγαλύτερων Μέσων του κόσμου τους τελευταίους πέντε μήνες, για να καταλάβει ποιος είναι αυτός που διασύρει την Ελλάδα διεθνώς με το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις παρακρατικές πρακτικές και τον περιορισμό της ελευθεροτυπίας. Όμως ο χρόνος που ο εγκέφαλος της παρακρατικής οργάνωσης θα βρίσκεται στη θέση του πρωθυπουργού και θα διασύρει την Ελλάδα τελειώνει».

