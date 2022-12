Οικονομία

“Το Πρωινό”: Η Καϊλή αγόρασε “φιλέτο” στην Πάρο σε πολύ χαμηλή τιμή (βίντεο)

Τι αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1 για την τελευταία αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από την ευρωβουλευτή, έναντι χαμηλού τιμήματος, όπως είχε συμβεί και με το σπίτι της στο Ψυχικό.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 έκανε αποκαλύψεις για μια αγορά ακινήτου στην Πάρο, που έκαναν πριν από λίγους μήνες η Εύα Καϊλή και ο σύζυγος της σε περιοχή της Πάρου, σε τίμημα που φέρεται να είναι εξαιρετικά χαμηλό, όπως ειπώθηκε από τους δημοσιογράφους στο πάνελ.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης, σε συνέχεια του σάλου για το σπίτι στο Ψυχικό, που αγόρασε έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος η κ. Καϊλή, η ευρωβουλευτής αγόρασε, από κοινού με τον σύζυγο της, στις 18 Μαρτίου του 2022, ένα ακίνητο - “φιλέτο” στην περιοχή Αμπελάς.

Το ακίνητο έχει εμβαδό 8.350 τετραγωνικά μέτρα και η τιμή κτήσης του ήταν 300.000 ευρώ.

Τα χρήματα δόθηκαν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη μέσω δύο επιταγών και ενός ποσού σε μετρητά.

Στο ακίνητο υπάρχει ένα κτίσμα, ενώ σύμφωνα με το τεχνικό γραφείο που ανέλαβε να διεκπεραιώσει την αγοραπωλησία, μπορεί κάποιος να χτίσει υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, καθώς και πισίνα.

Καθώς η αγορά έχει γίνει φέτος, το ακίνητο ακόμη δεν «φαίνεται» σε φορολογικές δηλώσεις και πόθεν έσχες.

Μαζί με όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της κ. Καϊλή, το νέο της απόκτημα στην Πάρο έχε μπει στο «μικροσκόπιο» των ελληνικών ελεγκτικών Αρχών.





