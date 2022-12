Πολιτική

Μητσοτάκης σε Μελόνι: Η Τουρκία απειλεί ευθέως την Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Ιταλίδα ομόλογο του και συζήτησαν μεταξύ άλλων και για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Giorgia Meloni, πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν τη βούλησή τους για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας και του συντονισμού σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ΕΕ, όπως τα θέματα της ενέργειας και της οικονομικής διακυβέρνησης.

Μίλησαν ακόμα για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, καθώς και για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την κα Μeloni για τις τελευταίες εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε ότι η επιθετική ρητορική της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, που απειλεί ευθέως την Ελλάδα, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

