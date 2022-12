Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: συναντήσεις, λάθη και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Για μια ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Ουρανό έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, αυτό σημαίνει ότι θα δούμε ανθρώπους που αγαπάμε, θα υπάρξουν απρόσμενοι έρωτες και γενικώς θα υπάρχουν ευχάριστες συναντήσεις.

Ωστόσο, όπως είπε η αστρολόγος, υπάρχει και μια δυσαρμονική πορεία με τον Ποσειδώνα που σημαίνει ή ότι θα πέσουμε θύματα εξαπάτησης ή ότι οι ίδιοι θα κάνουμε λάθη.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλκίδα: Θρήνος για την ανήλικη που σκοτώθηκε (εικόνες)

Σεισμός στην Εύβοια: Αισθητός και στην Αττική

Θεσσαλονίκη - κηδεία 16χρονου: Με τσιγγάνικα τραγούδια και ραπ... το “τελευταίο αντίο”