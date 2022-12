Πολιτισμός

“Ήπειρος και Αστυνομία”: Έκθεση φωτογραφίας του Αιμίλιου Νέου (εικόνες)

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, απηύθυνε χαιρετισμό στην έκθεση που οργανώνει ο Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων Αττικής.

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ήπειρος και Αστυνομία» του φωτογράφου Νέου Αιμίλιου, εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, από τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ηπειρωτών Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων Αττικής.

Μυστικοί θησαυροί από νησιά, παραλίες, βουνά αλλά και μοναδικά τοπία της Ηπείρου φιλοξενούνται στην Έκθεση .

Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν φωτογραφίες του φωτογράφου Αιμίλιου Νέου από κάθε γωνιά της πανέμορφης Ηπείρου.

Η κεντρική εκδήλωση έλαβε χώρα στην πρώην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία επίσης να περιηγηθούν στον Εκθεσιακό Χώρο Συλλογής Ιστορικών Κειμηλίων - Τεκμηρίων Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, ο Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος Γεώργιος Γιάννινας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος, Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου, Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων, Διευθυντές Αυτοτελών Διευθύνσεων του Αρχηγείου, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων.

Η έκθεση φωτογραφίας θα είναι ανοιχτή στο κοινό την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 κατά τις ώρες 10:00 – 16:00.

