Εξαρθρώθηκε καρτέλ ναρκωτικών - Ζευγάρι Ελλήνων δασκάλων στο κύκλωμα (εικόνες)

Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα. Πάνω από 250.000 θα αποκόμιζαν από τα ναρκωτικά. Το βαρύ ποινικό παρελθόν των μελών του κυκλώματος.



Κύκλωμα ναρκωτικών διεθνικού χαρακτήρα, που εισήγαγε κατεργασμένη κάνναβη από την Ισπανία στην Ελλάδα και τη διακινούσε στη συνέχεια, μαζί με κοκαΐνη, στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής. Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, επιτεύχθηκε σε συνεργασία με την D.E.A. Athens και την συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικού σκύλου, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 9 μέλη της σπείρας.

Ειδικότερα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί, ηλικίας από 26 έως 47 ετών, τρεις Έλληνες, 28, 29 και 31 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και δύο Ελληνίδες, 28 και 32 ετών.

Ο 29χρονος και η 28χρονη, που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, είναι ένα ζευγάρι δασκάλων, που διδάσκουν σε σχολείο της Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών και της απείθειας, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

«Πρόκειται για μία εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας είχαν «πλούσιο» ποινικό παρελθόν, ενώ από τη μεθοδολογία δράσης, τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών και τα μέτρα φύλαξης που λάμβαναν, εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν παράνομα έσοδα, ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ», τόνισε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ταξίαρχος Δημήτρης Δάβαλος.

Σημειώνεται, ότι κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εκτός από ναρκωτικά και όπλα, βρέθηκαν επίσης, εκρηκτική ύλη TNT, εξοπλισμός κατασκευής εκρηκτικών υλών και πλαστά δελτία ταυτότητας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ευρήματα σε συνδυασμό με το βαρύ ποινικό παρελθόν των μελών του κυκλώματος διευρύνουν την έρευνα σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας με άλλες διωκτικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το φάσμα της εγκληματικότητάς τους.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια στο Μαρούσι, τη Φιλοθέη και τον Άλιμο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 20.480 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 6.517 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 194.3 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 πλάκες εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ βάρους 681 γραμ, πυροκροτητής, εξοπλισμός κατασκευής εκρηκτικών υλών, πιστόλι με δύο γεμιστήρες και 59 φυσίγγια, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), 2 αυτοκίνητα, μοτοσικλέτα, 41 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 26.215 ευρώ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Συγκεκριμένα,

• ο 45χρονος αλλοδαπός έχει συλληφθεί από τις Αρχές της χώρας καταγωγής του για ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία εγγράφων και χρημάτων και υπεξαίρεση. Επίσης, σε βάρος τους εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης,

• ο 40χρονος αλλοδαπός έχει συλληφθεί από τις Αρχές της χώρας καταγωγής του για κατοχή ναρκωτικών, απειλή, επίθεση σε αστυνομικούς, και οικογενειακή βία. Επίσης, σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης,

• ο 47χρονος αλλοδαπός έχει συλληφθεί από τις Αρχές της χώρας καταγωγής του για εκβίαση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί πυρομαχικών και ανθρωποκτονίες ως μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης,

• ο 43χρονος αλλοδαπός έχει συλληφθεί από τις Αρχές της χώρας καταγωγής του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών,

• ο 31χρονος αλλοδαπός έχει συλληφθεί από τις Αρχές της χώρας καταγωγής του για απειλή,

• ο 26χρονος αλλοδαπός διώκεται από τις ελληνικές Αρχές με καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 5 ετών και 9 μηνών για εκρήξεις και διατάραξη οικιακής ειρήνης,

• ο 29χρονος ημεδαπός έχει συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και

• ο 28χρονος ημεδαπός έχει συλληφθεί για επεισόδια σε γήπεδα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

