Μουντιάλ 2022: Ο Μέσι δεν έχει νικήσει ποτέ τον Μπαπέ

Ο Μπαπέ έχει καταφέρει όχι μόνο να είναι αήττητος κόντρα στον Μέσι, αλλά έχει σκοράρει και σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξαν αντίπαλοι.

Την ερχόμενη Κυριακή (18/12, 17:00) ο Λιονέλ Μέσι θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που λείπει από την πλούσια συλλογή του, καθώς θα ηγηθεί της εθνικής Αργεντινής, στον τελικό του Μουντιάλ 2022, με αντίπαλο την Γαλλία του Κιλιάν Μπαπέ και των υπολοίπων «αστέρων», που διαθέτουν στις τάξεις τους οι «πετεινοί».

Συμπαίκτες πλέον, στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο «ψύλλος» και το «παιδί-θαύμα», έχουν βρεθεί αντίπαλοι τρεις φορές στο παρελθόν, με χαρακτηριστικό αυτών των αναμετρήσεων, ότι ο Μέσι δεν έχει νικήσει ποτέ τον Μπαπέ, ο οποίος έχει σκοράρει, κάθε φορά που έπαιξε με αντίπαλο τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής!

Ο Μέσι έφυγε από το γήπεδο με... σκυμμένο κεφάλι, τόσο το 2018 στην ήττα της «αλμπισελέστε» με 4-3 (στην φάση των 16, με δύο γκολ του Μπαπέ) από τους «τρικολόρ» σ' ένα από τα καλύτερα ματς όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελλο, όσο και στους «16» του Champions League (2020/21), όταν η Παρί Σεν Ζερμέν, συνέτριψε την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη με 4-1 (σ.σ. με «χατ-τρικ» του Μπαπέ και γκολ από τον Μέσι με πέναλτι) και παραχώρησε ισοπαλία 1-1 (με γκολ του Μπαπέ και του Μέσι) στην γαλλική πρωτεύουσα.

