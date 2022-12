Πολιτική

Εύα Καϊλή: Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα

Εισαγγελική έρευνα από την οικονομική εισαγγελία διατάχθηκε για την Εύα Καϊλή. Για ποια αδικήματα θα ελεγχθεί στην Ελλάδα.



Με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη η Εύα Καϊλή θα ελεγχθεί από τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για το εάν έχει τελέσει αδικήματα όπως δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια της έρευνας, όπως τονίζουν εισαγγελικές πηγές, είναι η Εύα Καϊλή να μην διώκεται ήδη στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Ο κ. Χρήστος Μπαρδάκης ανέθεσε σε 2 επίκουρους εισαγγελείς του να ερευνήσουν για την διακρίβωση τέλεσης από την Εύα Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4 του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης) καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπαρδάκης παρήγγειλε στους δύο εισαγγελείς να ζητήσουν άμεσα από τις βελγικές δικαστικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής, σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την ευρωβουλευτή. Θα ζητηθεί επίσης πιστοποιητικό για τη δικονομική πορεία της έρευνας.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αναμένουν τις απαντήσεις του Βελγίου καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την τύχη της εν Ελλάδι ποινικής έρευνας είναι να μην έχει ασκηθεί στο Βέλγιο δίωξη για τις ίδιες πράξεις σε βάρος της Εύας Καϊλή.

