Παράξενα

Πύργος: Στα επείγοντα άντρας με μήλο στον πρωκτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρειάστηκε να γίνει χειρουργείο για την αφαίρεση του μήλου, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο για… ατύχημα.

Στα επείγοντα του νοσοκομείου Πύργου κατέληξε ένας νεαρός άνδρας 30 περίπου ετών το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας πήγε μόνος του στο Νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με άλλες πληροφορίες του protinews.com.gr ο 30χρονος χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο καθώς είχε ένα μήλο στον πρωκτό του.

Ο 30χρονος έφτασε στο νοσοκομείο, όπου εξήγησε στους γιατρούς τι είχε συμβεί, κάνοντας ουσιαστικά λόγο για ατύχημα.

Η ύπαρξη μήλου στον πρωκτό του νεαρού επιβεβαιώθηκε και από τις εξετάσεις… και αμέσως κλήθηκε χειρουργός για να πραγματοποιηθεί επέμβαση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας