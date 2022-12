Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος βρέφους: ΕΔΕ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία για «φακελάκι» και ιατρικές παραλείψεις. Τι υποσηρίζουν οι γονείς.



Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για το θάνατο βρέφους, μετά από δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης του Βόλου, στα οποία γίνεται λόγος για χρηματισμό γιατρού και ιατρικές παραλείψεις.

Πρόκειται για βρέφος μόλις ενός μηνός από τον Βόλο, το οποίο γεννήθηκε σε κλινική στη Λάρισα, παρουσίασε συμπτώματα δύσπνοιας και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και έχασε τη μάχη για τη ζωή την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με πηγές του GRTimes, η διοίκηση του νοσοκομείου επικοινώνησε αμέσως με τους γονείς του παιδιού, όταν κατήγγειλαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης του Βόλου ότι υπήρξαν ιατρικές παραλείψεις, καθώς και περίπτωση χρηματισμού γιατρού, προκειμένου να τους συλλυπηθεί, ενώ διέταξε και ΕΔΕ.

Η κατεπείγουσα ΕΔΕ ανατέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες σε έμπειρο καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία άμεσα, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα

Ηράκλειο - Πτώση αεροσκάφους: νεκρός ο ένας επιβάτης του μονοκινητήριου

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)