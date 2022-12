Κοινωνία

Μαθήτρια καταγγέλει απόπειρα ομαδικού βιασμού από 5 συμμαθητές της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα της μαθήτριας κατήγγειλε ότι ακινητοποίησαν το κοριτσάκι στο προαύλιο του Γυμνασίου. Τι περιγράφει η ανήλικη μαθήτρια.



Σοκ σε γυμνάσιο της Κορίνθου! Πέντε μαθητές ηλικίας από 13 έως 16 ετών συνελήφθησαν από την Αστυνομία γιατί, επιτέθηκαν, ακινητοποίησαν και επιχείρησαν να βιάσουν συμμαθήτρια τους της Α’ Γυμνασίου. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς των παιδιών και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με αστυνομικές «πηγές», χθες το απόγευμα, μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου μια 45χρονη μητέρα και κατήγγειλε ότι πέντε συμμαθητές της κόρης της αποπειράθηκαν να τη βιάσουν μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

Όπως είπε, σύμφωνα με το protothema.gr στις 11 το πρωί της Τετάρτης και ενώ το κοριτσάκι ήταν στο προαύλιο του Γυμνασίου, πέντε ανήλικοι συμμαθητές της, ενεργώντας από κοινού, την ακινητοποίησαν με τη χρήση σωματικής βίας και στη συνέχεια, τη θώπευσαν στο στήθος και τα γεννητικά της όργανα.

Το παιδί, προβάλλοντας αντίσταση κατάφερε να ξεγλιστρήσει απο τα χέρια τους και τρέχοντας να απομακρυνθεί από το σημείο. Η Ασφάλεια, μετά από προανάκριση, κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τα μέλη της νοσηρής άγουρης παρέας και τους γονείς τους την ώρα που βρίσκονταν στο σπίτι τους. Πρόκειται για δύο 15χρονους, έναν 16χρονο Ρομά, έναν 13χρονο και ένα 14χρονο παιδί με καταγωγή από την Αλβανία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας