Κρήτη: Έπεσε σε πηγάδι δεκάδων μέτρων προσπαθώντας να βγάλει νερό

Τα απεγνωσμένα γαυγίσματα του σκύλου της αποδείχτηκαν καθοριστικά για τον εντοπισμό της.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ανώπολης όταν ενημερώθηκαν για γυναίκα που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό συνέβη στις 13:40 όταν μία συγχωριανή της 60χρονης γυναίκας έψαχνε μάταια να την βρει στο σπίτι της αλλά και σε ολόκληρο το χωριό.

Τότε άκουσε τα γαυγίσματα ενός σκύλου και κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Εκεί είδε την 60χρονη γυναίκα να έχει πέσει μέσα στο πηγάδι ενώ προσπαθούσε να βγάλει νερό.

Στο σημείο έσπευσαν δύο υπάλληλοι με ένα όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν σώα αλλά ελαφρώς τραυματισμένη την άτυχη γυναίκα.

Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν την 60χρονη και την μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Σφακίων όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

