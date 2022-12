Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Aνακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Έντρικ

Ο 17χρονος θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.



Ο 17χρονος Έντρικ Φελίπε Μορέιρα ντε Σόουζα θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να τον αποκτήσει από την Παλμέιρας.

Ο Έντρικ έχει αγωνιστεί ελάχιστα στη Βραζιλία αλλά έχει κάνει… παπάδες με τις μικρές εθνικές της Βραζιλίας και ανάγκασε μέχρι και τον Νεϊμάρ να τον… χρίσει διάδοχό του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έσπευσε έτσι να τον αποκτήσει και ολοκλήρωσε τη συμφωνία μέχρι το 2030, η οποία ανακοινώθηκε και από τις δύο ομάδες. Ο 17χρονος επιθετικός θα παραμείνει πάντως στην Παλμέιρας, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν.

