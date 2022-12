Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικό εμβόλιο: Ξεκινάει η δωρεάν διάθεση χωρίς συνταγή

Τι είπε ο κ. Πλεύρης για τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη. Μέχρι πότε θα συνεχίσουν να διενεργούνται υποχρεωτικά rapid test για τον κορονοϊό.

Αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα υπάρχει η ανακοίνωση για τη χορήγηση του αντιγριπικού εμβολίου από τα φαρμακεία δωρεάν, χωρίς ιατρική συνταγή, ώστε από την εβδομάδα που μας έρχεται να αρχίσει και η χορήγησή του, τόνισε στον ΣΚΑΙ 100.3, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρούνται στα φαρμακεία, τόνισε ότι δεν υπάρχει έλλειψη στα παιδικά αντιβιοτικά, υπάρχει πρόβλημα με την ταχύτητα τροφοδοσίας. Εξήγησε ότι αυτό είναι κάτι που βελτιώνεται και θα ομαλοποιηθεί. Κάλεσε μάλιστα τους γονείς να μην ανησυχούν.

Σχετικά με τα ελλειπτικά φάρμακα σημείωσε ότι έχει απαγορευθεί η εξαγωγή τους και τόνισε ότι οι έλεγχοι στις φαρμακαποθήκες θα είναι πολύ αυστηροί.

Αναφερόμενος στην υποχρεωτική διενέργεια ράπιντ τεστ, ο κ. Πλεύρης είπε είπε ότι έχει αποφασιστεί να συνεχίζονται μέχρι τέλη Μαρτίου.

Πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να μη χρειαστεί άλλη παράταση στο μέτρο, ωστόσο τόνισε ότι θέλουμε να υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση τον χειμώνα.

