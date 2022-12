Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός έκανε “άλμα” πρόκρισης κόντρα στον Βόλο

Χριστουγεννιάτικο πάρτι για το «τριφύλλι» με Αι Βασίληδες… από τη Σλοβενία, «κλείδωσαν» την πρόκριση.

Σε... περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός τον πρώτο αγώνα του με το Βόλο για τους «16» του Κυπέλλου, επικρατώντας εύκολα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με 3-0 κι εξασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή του στα προημιτελικά του θεσμού, όπου θα τον περιμένει τον Ιανουάριο (όπως όλα δείχνουν) ο ΠΑΟΚ. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους περσινούς Κυπελλούχους Ελλάδας, οι τρεις διεθνείς Σλοβένοι άσοι του Σπόραρ, Τσέριν και Βέρμπιτς, που «υπέγραψαν» στο 45’+3, στο 54’ και στο 59’ τα τρία τέρματα της «πράσινης» νίκης.

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να χτυπήσει από τα πρώτα λεπτά την άμυνα του Βόλου και στο 8ο λεπτό είχε την πρώτη τελική του στο ματς, όταν από κάθετη πάσα του Κώτσιρα, ο Βέρμπιτς πάτησε την μπάλα προς τον Σπόραρ που πέρασε τον αντίπαλό του και πάσαρε, αλλά ο Κότνικ έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 16’ από καταπληκτικές εναλλαγές ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, η μπάλα κατέληξε στον Παλάσιος που γύρισες το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Άλχο πρόλαβε κι έδιωξε την μπάλα προ του Χουάνκαρ που ερχόταν από την πίσω ζώνη με φόρα.

Πέντε λεπτά αργότερα (21’) ο Κώτσιρας έκανε μία τρομερή κούρσα, άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα με τον Παλάσιος και πλάσαρε από πλάγια θέση, αλλά ο Κότνικ απέκρουσε ξανά στη γωνία του. Το ίδιο έπραξε ο γκολκίπερ της θεσσαλικής ομάδας στο 26’ στο σουτ του Βερμπιτς.

Ο Βόλος είχε τη δική του «μεγάλη» στιγμή στον αγώνα, όταν στο 33’ ο Μεθκίδα εκτέλεσε πολύ γρήγορα ένα φάουλ προς τον Άλχο, ο πάτησε στην περιοχή και σούταρε δυνατά λίγο άουτ απ’ τα γκολπόστ του Λοντίγκιν, ενώ στο 39’ ο Μπερνάρ εκτέλεσε απευθείας φάουλ πάνω απ’ τα δοκάρια του Κότνικ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να επιτίθενται κατά κύματα και στο 42’ μετά από νέα ωραία συνεργασία του Μπερνάρ με τον Παλάσιος, ο Αργεντινός βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε με τη μία, αλλά ο Κότνικ έδιωξε ξανά εντυπωσιακά.

Η επιμονή του Παναθηναϊκού ανταμείφθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν από σέντρα του Μπερνάρ και πρώτη κεφαλιά του Βέρμπιτς, ο Σπόραρ με πλασέ από κοντά έκανε το 1-0 για τους «πράσινους». Ένα γκολ που χρειάστηκε να περάσουν περίπου τρία λεπτά μέχρι να κατακυρωθεί και... τυπικά, έπειτα από ενδελεχή έλεγχο του VAR Μανούχου με τη βοήθεια της γραμμής του οφσάιντ.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 54’ οι «πράσινοι» άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα, ο Χουάνκαρ έδωσε στον Κώτσιρα, κι αυτός «έστρωσε» προς τον Τσέριν που με ένα εξαιρετικό, φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι», κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Μετά από πέντε λεπτά (59’) ήρθε η σειρά και του τρίτου διεθνούς Σλοβένου των «πράσινων», του Μπένιαμιν Βέρμπιτς να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Από κακό διώξιμο της άμυνας του Βόλου, ο 29χρονος εξτρέμ έπιασε με τη μία τρομερό σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής και «σημάδεψε» τη γωνία του Κότνικ, κάνοντας το 3-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 83’ ο Ιωαννίδης έπαιξε πολύ ωραία το ένα-δύο με τον Μπερνάρ και πάτησε στην περιοχή από πλάγια δεξιά, όμως το σουτ που επιχείρησε αποκρούστηκε απ’ τον Κότνικ με τα πόδια στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Βέρμπιτς, Τσέριν – Ντέλετιτς, Μπαριέντος, Τάχατος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (84’ Σάντσες), Ρουμπέν (65’ Κουρμπέλης), Τσέριν, Παλάσιος (84’ Κυριόπουλος), Μπερνάρ, Βέρμπιτς (69’ Σαβιέρ), Σπόραρ (65’ Ιωαννίδης).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Άλχο, Σιέλης, Εσκοβάλ, Ουές (73’ Τάχατος), Μεθκίδα (66’ Ματίγια), Μπαριέντος (73’ Μεταξάς), Πίρινεν, Νοκέρ (66’ Φερναντέζ), Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς (79’ Κούτσιας).

