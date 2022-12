Αεροδρόμιο Καλαμάτας - Υπερταμείο: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προσφορών

Οικονομία

Οι προσφορές που κατατέθηκαν για την παραχώρηση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου της Καλαμάτας.

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση των φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό του Αεροδρομίου της Καλαμάτας, καθώς το Υπερταμείο παρέλαβε τους σχετικούς φακέλους από 4 ενδιαφερόμενους επενδυτές για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του εν λόγω Διεθνούς Αερολιμένος.

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- GMR Airports Limited

ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ Α.Ε.- CORPORATION AMERICA AIRPORTS S.A

Egis Airport Operation- AKTOR CONCESSIONS SINGLE MEMBER S.A.- Aeroports de la Cote d'Azur

FRAPORT AG- DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.- ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.

Η προεπιλογή των διαγωνιζομένων, η οποία θα σημάνει την έναρξη της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του α' τριμήνου του 2023. Σύμφωνα με το Υπερταμείο, ο διαγωνισμός για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί το πρώτο πολύ μεγάλο βήμα για την αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων. Η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων θα αλλάξει άρδην την εικόνα της χώρας στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος είναι κρίσιμος για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, έχει εκκινήσει ο διαγωνισμός για την επιλογή συμβούλου (χρηματοοικονομικού, νομικού, τεχνικού/κυκλοφοριακού) και η υποβολή προσφορών έχει οριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2023. Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η υπογραφή σύμβασης με τον σύμβουλο για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται το α' τρίμηνο του 2023.

