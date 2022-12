Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Πορτογαλία: Τέλος ο Φερνάντο Σάντος

Επίσημο είναι το «διαζύγιο» της Εθνικής Πορτογαλίας με τον προπονητή της, μετά από οκτώ χρόνια.

Η αποχώρηση του Φερνάντο Σάντος από την Εθνική Πορτογαλίας είναι οριστική, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (15/12) και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία.

Ο 68χρονος τεχνικός μετά από 8 χρόνια στο «τιμόνι» των Ιβήρων δεν θα συνεχίσει άλλο στον πάγκο τους. Στο διάστημα αυτό οδήγησε την Πορτογαλία σε δύο τίτλου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 και το Nations League του 2019. Το συμβόλαιό του με την ομοσπονδία τελείωνε το 2024, ωστόσο, οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να «χωρίσουν οι δρόμοι τους» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στους προημιτελικούς του Μουντιάλ από το Μαρόκο.

Το «διαζύγιο» με τον Φερνάντο Σάντος ήταν προδιαγεγραμμένοο, καθώς ο Φερνάντο Γκόμες, πρόεδρος της πορτογαλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, έχει ως προτεραιότητα του την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο.

