Γαλλία: Σύληψη καταζητούμενου για φόνο στην Ιταλία

Πού εντοπίστηκε ο καταζητούμενος και πώς κατάφεραν οι αρχές να βρουν τα ίχνη του.

Στα δίχτυα της γαλλικής αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σχετικά με τη δολοφονία 32χρονης τον προηγούμενο μήνα στην Ιταλία. Ο καταζητούμενος για τη δολοφονία συνελήφθη χθες Τετάρτη στην περιοχή της Μυλούζης, στην ανατολική Γαλλία.

Πρόκειται για τον Μοχάμεντ Γκααλούλ, έναν 29χρονο Τυνήσιο που είναι ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας της Άλις Νέρι, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, το άψυχο σώμα της 32χρονης βρέθηκε απανθρακωμένο στο πορτμπαγκάζ ενός καμένου αυτοκινήτου στη Μόντενα της Ιταλίας.

Ο 29χρονος «κυκλοφορούσε στο τριεθνές μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Ελβετίας»δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) εκπρόσωπος της δικαστικής αστυνομίας. «Άλλαζε τοποθεσίες και έπαιρνε προφυλάξεις για να μην τραβήξει την προσοχή, ελέγχοντας πως δεν τον παρακολουθούσαν», είπε ο αξιωματούχος.

