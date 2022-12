Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: “Σόου” Μαρσέλο και νίκη των ερυθρόλευκων

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε, ουσιαστικά, την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Μαρσέλο να ξεδιπλώνει την παγκόσμια κλάση του.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε, ουσιαστικά, την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» 4-1 με εντυπωσιακό ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο και τον Μαρσέλο να ξεδιπλώνει την παγκόσμια κλάση του σημειώνοντας δύο γκολ-ποιήματα, τα πρώτα του στην Ελλάδα στην παρθενική εμφάνισή του ως βασικός στην αρχική ενδεκάδα και πρώτα στην καριέρα του στο ίδιο παιχνίδι.

Ο δεύτερος αγώνας θα φιλοξενηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2023 στο Περιστέρι, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη νικήτρια του ζεύγους Λεβαδειακός-Άρης.

Οι αντίπαλοι ξεκίνησαν με το «πόδι στο γκάζι», δίνοντας εξαρχής ένα πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και μόλις στο 2ο λεπτό ο Φορτούνης πέρασε τους πάντες, μπήκε στην περιοχή του Γιαννιώτη αλλά αστόχησε από κοντά. Οι «κυανόλευκοι» ανταπέδωσαν στο 4΄, με τον Ρομπάιγ να βρίσκεται μόνος στο δεύτερο δοκάρι στη σέντρα που βγήκε από δεξιά, αλλά να αστοχεί σχεδόν σε άδειο τέρμα!

Με τέτοιο ρυθμό το γκολ ήταν θέμα χρόνου και το πέτυχαν οι γηπεδούχοι στο 7΄ με τον Μπιέλ, που πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, διατήρησε την κατοχή της και προχωρώντας λίγο νίκησε με έξυπνο σουτ τον Γιαννιώτη.

Οι γηπεδούχοι δεν κράτησαν ωστόσο για πολύ το προβάδισμα, αφού στο 11΄ ο Ρομπάιγ έστειλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Κιάρτανσον στα δίχτυα του Τζολάκη, με πολύ ωραία κεφαλιά. Δευτερόλεπτα ύστερα έσβησαν αρκετά φώτα στο φαληρικό στάδιο και ο αγώνας ξανάρχισε μετά από περίπου 10 λεπτά.

Ο Ατρόμητος ήταν πολύ επικίνδυνος στην κόντρα και ο Κεσχρίντα προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Τζολάκη στο 25΄, αλλά απομάκρυναν οι αμυντικοί, με το νεαρό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να κρατά το 1-1 στο 30΄, όταν ο «μοιραίος» Ρομπάιγ βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο Έλληνας κίπερ απέκρουσε με τα πόδια.

Οι φάσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και στο 35΄ σε σέντρα του Φορτούνη, ο Μπακαμπού πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ατρόμητου, ενώ στο 42΄ ο Αφρικανός αστόχησε ξανά ελάχιστα στο γύρισμα του Βρουσάι, για να βγάλει στο 45΄+2 ο Τζολάκης νέο τετ α τετ του Ρομπάιγ!

Τη λύση τελικώς έδωσε ο Μαρσέλο στο 50΄: ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού πήρε τη μπάλα έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, έπιασε το σουτ με το... δεξί και την έστειλε ψηλά στην αριστερή γωνία του Γιαννιώτη. Στο 63΄ ο νεοεισελθών Ελ Αραμπί έγραψε το 3-1 για τους γηπεδούχους που είχαν πάρει «φωτιά», όπως και το γήπεδό τους και δύο λεπτά μετά τον Μαροκινό ο Μαρσέλο έγραψε το 4-1 με γκολ από κίνηση «καρμπόν»!

Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός προσπάθησε για το πέμπτο γκολ, είχε ευκαιρίες αλλά δεν το βρήκε, κρατά όμως την εντυπωσιακή επιθετική ισχύ που έβγαλε και φυσικά το σκορ ασφαλείας ενόψει της ρεβάνς.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέλλας (Φωτιάς)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κασάμι - Ρομπάιγ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Βρουσάι, Ρέτσος, Ντόη, Μαρσέλο (69΄ Ρέαμπτσιουκ), Εμβιλά, Κασάμι (60΄ Σαμασέκου), Αγκιμπού (46΄ Γκάρι Ροντρίγκες), Μπιελ, Φορτούνης (71΄ Χάμες Ροντρίγκες), Μακαμπού (60΄ Ελ Αραμπί).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζησαΐας, Μαυρομμάτης, Ντε Μποκ, Γκονθάλεθ (76΄ Οικονομίδης), Κούεν, Φριτζόνσον, Ροτάριου (76΄ Τζοβάρας), Κιάρτανσον, Ρομπάιγ.

