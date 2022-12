Κόσμος

Ιμάμογλου: Έφεση του εισαγγελέα για ανεπαρκή ποινή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισαγγελέας βρήκε ανεπαρκή την ποινή Ιμάμογλου και άσκησε έφεση.

Έφεση άσκησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου επειδή βρήκε ανεπαρκή την απόφαση του δικαστηρίου για 2 χρόνια και 7 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Δημαρχείου Κωνσταντινούπολης Μουράτ Ονγκούν μέσω τουίτερ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με τον Μουράτ Ονγκούν, πριν περάσουν 24 από την απόφαση του δικαστηρίου πρόβαλε αντίρρηση σε ανώτατο δικαστήριο. Προσθέτει ότι σύμφωνα με τους νομικούς, ο εισαγγελέας βρήκε χαμηλή την ποινή.

Νωρίτερα εκαντοντάδες χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν έξω από το δημαρχείο Κωνσταντινούπολης στηρίζοντας τον Εκρέμ Ιμάμογλου για δεύτερη μέρα.

Εκεί βρέθηκαν και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης οι οποίοι συνασπιστηκαν εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν.

Όλοιέκαναν λόγο για ιστορική συγκέντρωση.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε ότι αυτή η δίκη είναι υπόθεση της χώρας, μαζί θα ξεπεράσουμε τις μαύρες μέρες, δεν θα λυπηθούμε, δεν θα θυμώσουμε, θα είμαστε αποφασισμένοι

Αλλά και ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσνντάρογλου ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως από το Βερολίνο για να είναι δίπλα στον Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε πως δικαιοσύνη ή θα έρθει ή θα έρθει.

Η Μεράλ Ακσενέρ πήρε ίσως το μεγαλύτερο χερειροκρότημα απόψε, γιατί είναι εκείνη που στηρίζει τον Εκρέμ Ιμάμογλου περισσότερο. "Όπως ήρθαν θα φύγουν", είπε για τον κυβερνών κόμμα η Μεράλ Ακσενέρ απόψε.

Πάντως πηγές εδώ μας έλεγαν πως πλέον τα 5 κόμματα της αντιπολίτευσης στηρίζουν Ιμάμογλου για την προεδρία. Μόνο ο Κιλιτσντάρογλου δεν έχει πει το ναι ακόμη. Και η Μεράλ Ακσενέρ πιέζει ώστε να είναι τελικά ο εκείνος ο κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης που θα αντιμετωπίσει τον Ταγίπ Ερντογάν .

Από την άλλη ο Υπουργόςς Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κάλεσε την αντιπολίτευση να σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διεξάγει μια εκστρατεία λιντσαρίσματος κατά του Ταγίπ Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Επιτρέπεται η άμβλωση στις έφηβες χωρίς τη συναίνεση των γονέων

Κρήτη: Οικογένεια “έχασε” και το τρίτο της παιδί

Ολυμπιακός - Ατρόμητος: “Σόου” Μαρσέλο και νίκη των ερυθρόλευκων