Κτηνοτρόφοι: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ζωοτροφές

Για δέκα μέρες θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση στην αγορά ζωοτροφών.

Από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου έως και τις 29 Δεκεμβρίου θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα όπου οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την έκτακτη ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η ενίσχυση δίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 και συγκεκριμένα από τις δράσεις:

Υπομέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.

Υπομέτρο 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr.

