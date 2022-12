Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Δεν προπονήθηκε λόγω ενοχλήσεων - Ανησυχία ενόψει τελικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λιονέλ Μέσι απουσίασε από τη σημερινή προπόνηση της Αργεντινής, με αποτέλεσμα να επικρατεί ανησυχία για τη συμμετοχή του στον τελικό.





Aπρόοπτο στην Αργεντινή λίγα 24ωρα πριν τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι μετά τον ημιτελικό με την Κροατία, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τη σημερινή (15/12) προπόνηση της Αργεντινής, προκαλώντας όπως είναι λογικό ανησυχία στις τάξεις της «αλμπισελέστε» ενόψει τελικού.

Inquietude pour Lionel Messi !https://t.co/lqP7I83hak — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2022

Παρόλα αυτά, ο Αργεντινός σταρ στη μεικτή ζώνη μετά την προπόνηση δήλωσε ότι είναι καλά, και είμαστε σίγουροι πως ανεξαρτήτως του μεγέθους των ενοχλήσεων, ο Μέσι θα παίξει και με... «μισό πόδι» για να οδηγήσει την Αργεντινή στο πολυπόθητο τρόπαιο!

Πηγή: sport-fm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα

Κρήτη: Οικογένεια “έχασε” και το τρίτο της παιδί

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)