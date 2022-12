Πολιτική

F-16: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ – Τουρκίας

Τι αναφέρουν πηγές του Αμερικανικού Πενταγώνου και πώς αναμένεται να προχωρήσει η υπόθεση.

Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ – Τουρκίας για την αγορά των αμερικανικών F- 16 από την κυβέρνηση Ερντογάν, σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού Πενταγώνου.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που ρωτήθηκε από Έλληνες δημοσιογράφους δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε τις πληροφορίες.

Αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ενημερώσει την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, της οποίας προεδρεύει ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος και αναμένεται να μπλοκάρει τη διαδικασία, καθώς παραμένει αρνητικός.

Οι επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας και οι επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας, έχουν δικαίωμα να «παγώσουν» την διαδικασία της πώλησης των F-16.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες θέλουν τον Λευκό Οίκο να μην έχει ακόμα στείλει το σχετικό αίτημα στο Κογκρέσο.

