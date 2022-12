Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση...νωρίς

Προκρίθηκε επικρατώντας εύκολα της Κηφισιάς η ΑΕΚ που περνά στην επόμενη φάση για το Κύπελλο Ελλάδος.

Η ΑΕΚ νίκησε 2-0 εκτός έδρας την Κηφισιά εξασφαλίζοντας από σήμερα ουσιαστικά την πρόκριση στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας έγινε στο γήπεδο της Ριζούπολης, τα γκολ πέτυχαν οι Γκαρσία (34'), Φαν Βέερτ (45+3' πέναλτι) ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου.

Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα ανήκε στην Κηφισιά και μάλιστα ήταν κλασική. Στο 18' από λάθος εκτίμηση του Μουκουντί, ο Κουιρουκίδης βρέθηκε εντελώς μόνος απέναντι στο Στάνκοβιτς και με όλη την άνεση να πλασάρει, όμως το τελείωμα του ήταν απογοητευτικό, πάνω στα πόδια του αυστριακού γκολκίπερ της Ένωσης. Στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα έφτασε στον Ταλάλ που είχε όλο το τέρμα μπροστά του, όμως και αυτός έστειλε την μπάλα πάνω στο Χατζισαφί.

Στο 34' η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Ήταν ένα καταπληκτικό γκολ του Γκαρσία οποίος από τη γωνία της μεγάλης περιοχής κεραυνοβόλησε τον Αναγνωστόπουλο και έγραψε το 0-1. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 37', ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έχασε μία πολύ πιο εύκολη ευκαιρία να σκοράρει, όταν μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς έστειλε την μπάλα άουτ.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Τομ Φαν Βέερτ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ με εύστοχο πέναλτι. Το είχε κερδίσει ο Αραούχο σε μαρκάρισμα του Μαζουλουξή.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει τυπικό χαρακτήρα η συνέχεια του αγώνα, αλλά και γενικότερα του ζευγαριού. Για την πρόκριση δεν τίθεται πλέον λόγος και αυτό ήταν κάτι που χρειαζόταν η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα για να επικεντρωθεί στους πολύ πιο δύσκολους αγώνες της για τη super league. Έτσι η ΑΕΚ διαχειρίστηκε με το καλύτερο τρόπο και τις πολλές απουσίες που είχε, ενώ έκανε και συντήρηση δυνάμεων στην επιστροφή της στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία περίπου ενός μήνα.

Στο 78' αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μπαρμπόσα για μαρκάρισμα στον Γκαρσία.

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: Πέιος, Νάα, Μπαρμπόσα, Μαζουλουξής

Κόκκινη: 78' Μπαρμπόσα (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Aναγνωστόπουλος, Βαφέας, Μπαρμπόσα, Μαζουλουξής, Παναγιώτου ,(90+2' Σμπώκος), Παπασάββας, Πέιος (81' Ιατρούδης), Ποζατζίδης (58' Νάα), Ταλάλ (81' Γκινη), Τετέι, Κουιρουκίδης (58' Καλλέργης).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ (66' Ρότα), Χατζισαφί, Μουκουντί, Μήτογλου, Γιόνσον, Φράνσον (66' Φράνσον), Γκαρσία (88' Χριστόπουλος), Μάνταλος (81' Πινέδα), Αραούχο (88' Σκόνδρας), Φαν Βέερτ.

