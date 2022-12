Αθλητικά

Euroleague: “Πικρή” ήττα για τον Ολυμπιακό από την Βιλερμπάν

«Καθιζηση» υπέστη στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, που ηττήθηκε από την Βιλερμπάν.

O ολοκληρωτικός Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου, υπέστη καθίζηση στο δεύτερο, με τον Αμινέ Νουά να «κλέβει» από τα 6.75 στα 0.3΄΄ για τη λήξη το πέμπτο εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» των Πειραιωτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 77-75 από τη Βιλερμπάν στη Λιόν, για την 14η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 9-5.

Στον αντίποδα, οι Γάλλοι πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 6-8.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 31-47, 50-61, 77-75

