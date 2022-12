Κολωνός - Ταραχοπούλου: η 12χρονη λέει ότι ο “Μιχάλης” είχε και δεύτερο προφίλ (βίντεο)

Κοινωνία

Τι αποκαλύπτει η δικηγόρος της μάνας της ανήλικης για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το κορίτσι. Τι της υποσχέσθηκαν από το Υπ. Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή η Ασπασία Ταραχοπούλου, συνήγορος της 37χρονης μητέρας της ανήλικης από τον Κολωνό, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσώδους υπόθεσης μαστροπείας και σεξουαλική εκμετάλλευσης.

Σχετικά με την κατάσταση του παιδιού σήμερα, η δικηγόρος είπε ότι μετά από σειρά δηλώσεων και αιχμηρών συνεντεύξεων της, επικοινώνησε μαζί της ο ΓΓ του Υπ. Κοινωνικών Υποθέσεων και δεσμεύθηκε ότι η 12χρονη «θα έχει ψυχολογική υποστήριξη και κατ΄ οίκον διδασκαλία», συμπληρώνοντας πως η υπόσχεση είναι ότι αυτά θα ξεκινήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα.

Όπως επεσήμανε η κ. Ταραχοπούλου, το κορίτσι από το ξέσπασμα της υπόθεσης μέχρι τώρα, «πήγε μια φορά σε παιδοψυχολόγο, με δική μας πρωτοβουλία και μετά από πολλούς κόπους, σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από εκεί που βρίσκεται σήμερα το κορίτσι. Η επίσκεψη έγινε για να πάρει το χαρτί για την κατ’ οίκον διδασκαλία».

Η κ. Ταραχοπούλου είπε πως μέχρι τώρα δεν υπάρχει ουσιαστική συνδρομή της Πολιτείας, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτες» τις δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, λέγοντας ότι περιορίζονται στην παροχή «μιας χλωρίνης», αλλά δεν έχουν κάτι τίποτα «για κανένα παιδί, γιατί η οικογένεια δεν έχει μόνο την 12χρονη, έχει κι άλλα παιδιά».

Σχετικά με τον 57χρονο που συνελήφθη πριν από λίγες ώρες, η δικηγόρος είπε ότι η 12χρονη στις καταθέσεις της τον είχε περιγράψει με το όνομα που της παρουσιαζόταν και αποκάλυψε πως «χθες, η μικρή μου είπε ότι ο 57χρονος είχε ένα ψεύτικο προφίλ σαν “Μιχάλης” με φωτογραφία ενός 25χρονου, αλλά ότι υπήρχε και δεύτερο προφίλ του».

