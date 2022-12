Πολιτική

Άρση ασυλίας - Σπυράκη: Ζητώ αναστολή της κομματικής ιδιότητας ως μέλους της ΝΔ

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η ευρωβουλευτής της ΝΔ, μετά το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της σχετικά με υπόθεση εξαπάτησης της Ευρωβουλής.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή η Μαρία Σπυράκη, με αφορμή τον σάλο που ξέσπασε μετά το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της, σχετικά με υπόθεση που αφορά εξαπάτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με οικονομική χροιά.

Όπως είπε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να υπάρξει τελικώς η άρση της ασυλίας της και να διαλευκανθεί η υπόθεση, που αφορά επίδομα που καταβλήθηκε σε συνεργάτη της για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, στις οποίες όμως εκείνος δεν παρέστη.

Για να καταβληθεί το επίδομα, απαιτείτο να υπάρξει σχετική υπογραφή της Μαρίας Σπυράκη.

«Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ο πρώην συνεργάτης μου. Δεν ήταν «φάντασμα, απλώς έλειπε κάποιες ημέρες. Προφανώς υπάρχει θέμα….», είπε η κ. Σπυράκη.

Αποκάλυψε δε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου πως αιτείται «την αναστολή της κομματικής ιδιότητας μου, ως μέλους της ΝΔ μέχρι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση», όπως είπε για να μην δίνει καμία λαβή στον ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται στην ΝΔ και να μην δίνει καμία δυνατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ να σπιλώνει την βάση της ΝΔ.

«Είναι υπόθεση που δεν έχει διαφθορά ή χρηματισμό, που λέει η αντιπολίτευση», τόνισε η Μαρία Σπυράκη.

