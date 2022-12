Τουρκία: Αιματηρή έκρηξη βόμβας στο Ντιγιάρμπακιρ

Για τρομοκρατική επίθεση κάνουν λόγο οι τουρκικές Αρχές.



Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία κατά τη διέλευση οχήματος που μετέφερε ΜΑΤ στο Ντιγιάρμπακιρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστοι πυροδότησαν την βόμβα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας πολίτης και οκτώ αστυνομικοί

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ντιγιαρμπακιρ, ενώ οι Αρχές το αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική επίθεση.

1/ #Turkey



A bomb exploded in a police car in southeastern Turkey



A car bomb was left on the side of the road in the village of Diyarbakir. The car exploded when the security services were passing by. pic.twitter.com/fMgQbKOG0W