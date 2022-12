Κοινωνία

Καλύβια: διαρρήκτες έδεσαν ιδιοκτήτη σπιτιού και τον απείλησαν με όπλα

Τρόμος στα Καλύβια, όπου ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του άνδρα και τον απείλησαν με μακρύκαννα όπλα.

(εικόνα αρχείου)

Τον τρόμο μέσα στο σπίτι του έζησε τα ξημερώματα ένας 50χρονος άνδρας στα Καλύβια..

Στο σππίτι εισέβαλαν κουκουλοφόροι διαρρήκτες με όπλα, ζητώντας του όσα χρήματα και κοσμήματα έχει στο σπίτι.

Οι ληστές έδεσαν το θύμα τους και αφού το χτυπούσαν με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα, τον απειλούσαν με μακρύκαννα όπλα να τους αποκαλύψει πού έχει τα χρήματα και τα κοσμήματα μέσα στο σπίτι.

Τελικά όταν ο άνδρας τους είπε που είχε τα μετρητά και τα ρολόγια του, τα οποία άρπαξαν.

Απο νωρίς το πρωί της Παρασκευής, κλιμάκιο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής βρέθηκε στο σπίτι του 50χρονου, προκειμένου να ληφθεί κατάθεση απο τον ίδιο και δείγματα DNA και αποτυπώματα από τα αντικείμενα του σπιτιού..

