Ληστεία με ομηρία στα Καλύβια - Μητέρα θύματος: από την τηλεόραση έμαθα τι πέρασε ο γιός μου

Τρόμος για έναν 46χρονο στο Καλύβια, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με αδίστακτους ληστές. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του.

Τον τρόμο έζησε ένας 46χρονος σε μονοκατοικία στα Καλύβια όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αδίστακτους ληστές.

Όπως είπε η μητέρα του θύματος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι ληστές τον έδεσαν και τον φίμωσαν, προσθέτοντας οι ληστές ήταν δυο, φορούσαν κουκούλες, ενώ κρατούσαν και όπλα.

Μάλιστα, η μητέρα του 46χρονου ανέφερε ακόμα ότι από την τηλεόραση έμαθε τα όσα συνέβησαν στον γιο της και στην συνέχεια έσπευσε στο σπίτι του προκειμένου να δει τι έχει συμβεί και αν είναι καλά το παιδί της.

Ο 46χρονος μετέβη στην Αστυνομία προκειμένου να καταθέσει για τα όσα βίωσε στα χέρια των ληστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις, οι δράστες διαφεύγουν μέχρι στιγμής της σύλληψης.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής.

