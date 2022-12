Κοινωνία

Απόπειρα ομαδικού βιασμού μαθήτριας: Σάλος και συλλήψεις μετά την καταγγελία (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας του κοριτσιού και μια συμμαθήτρια του για την συμπεριφορά της ομάδας των αγοριών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Αίσθηση και θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η καταγγελία από μητέρα μαθήτριας ότι πέντε αγόρια ακινητοποίησαν το κορίτσι στο προαύλιο του Γυμνασίου και επιχείρησαν να το βιάσουν.

Οι πέντε μαθητές, ηλικίας από 13 έως 16 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικούς, διότι επιτέθηκαν, ακινητοποίησαν και επιχείρησαν να βιάσουν συμμαθήτρια τους της πρώτης τάξης του Γυμνασίου. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας.

Η υπόθεση έγινε γνωστή αφότου η 45χρονη μητέρα κατήγγειλε ότι στις 11:00 της Τετάρτης και ενώ το κορίτσι ήταν στο προαύλιο του γυμνασίου, πέντε ανήλικοι συμμαθητές της, ενεργώντας από κοινού, την ακινητοποίησαν με τη χρήση σωματικής βίας και στη συνέχεια, την θώπευσαν στο στήθος και τα γεννητικά της όργανα.

Η ανήλικη, προβάλλοντας αντίσταση, κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια τους και απομακρύνθηκε τρέχοντας.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε μια συμμαθήτρια της καταγγέλλουσας και των φερόμενων ως δραστών για την συμπεριφορά που είχε η παρέα των αγοριών:

Η Ασφάλεια, μετά από προανάκριση, κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τα μέλη της νοσηρής άγουρης παρέας και τους γονείς τους την ώρα που βρίσκονταν στο σπίτι τους. Πρόκειται για δύο 15χρονους, έναν 16χρονο Ρομά, έναν 13χρονο και ένα 14χρονο παιδί με καταγωγή από την Αλβανία.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε την Παρασκευή ο συνήγορος της οικογένειας της ανήλικης, κ. Βαγγόπουλος: