Πολιτική

Μητσοτάκης για Σπυράκη: Αναστολή κομματικής ιδιότητας - Ακύρωση υποψηφιότητας στις εκλογές

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για την ευρωβουλευτή, για την οποία ζήτηση άρση ασυλίας ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΔ, «Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της Ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης για την οποία ελέγχεται.

Όσο διαρκεί η ανωτέρω απόφαση της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Την Πέμπτη, κατά την συνέντευξη Τύπου μετά την Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προϊδεάσει πως θα υπάρξουν εξελίξεις σήμερα, καθώς όταν ρωτήθηκε για το αίτημα περί άρσης ασυλίας της κ. Σπυράκη, ο Πρωθυπουργός απάντησε «Πληροφορήθηκα την υπόθεση αυτή όσο ήμουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μία σοβαρή υπόθεση. Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα. Θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω στην Αθήνα, να μελετήσω το ζήτημα και να σας απαντήσω για το ζήτημα αυτό αύριο».

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Μαρία Σπυράκη, με αφορμή τον σάλο που ξέσπασε μετά το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της, είπε ότι από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να υπάρξει τελικώς η άρση της ασυλίας της και να διαλευκανθεί η υπόθεση, που αφορά επίδομα που καταβλήθηκε σε συνεργάτη της για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, στις οποίες όμως εκείνος δεν παρέστη.

Για να καταβληθεί το επίδομα, απαιτείτο να υπάρξει σχετική υπογραφή της Μαρίας Σπυράκη.

«Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ο πρώην συνεργάτης μου. Δεν ήταν «φάντασμα, απλώς έλειπε κάποιες ημέρες. Προφανώς υπάρχει θέμα….», είπε η κ. Σπυράκη.

Αποκάλυψε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου πως αιτείται «την αναστολή της κομματικής ιδιότητας μου, ως μέλους της ΝΔ μέχρι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση», όπως είπε για να μην δίνει καμία λαβή στον ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται στην ΝΔ και να μην δίνει καμία δυνατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ να σπιλώνει την βάση της ΝΔ.

«Είναι υπόθεση που δεν έχει διαφθορά ή χρηματισμό, που λέει η αντιπολίτευση», τόνισε η Μαρία Σπυράκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέεει:

«Μετά την άρση ασυλίας της κας Σπυράκη που ελέγχεται για απάτη από τον ευρωπαίο εισαγγελέα, περιμέναμε από τον κ. Μητσοτάκη το αυτονόητο, δηλαδή την αποπομπή της. Αντί αυτού προσπαθούσαν όλη τη νύχτα να μας πείσουν ότι δεν πρόκειται για απάτη αλλά απλά για μια «διοικητική διαφορά». Αλήθεια σήμερα τι άλλαξε; Η απελπιστική κατρακύλα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι πλέον δεν ξέρει τι να πρωτοπρολάβει και τι να πρωτοσυγκαλύψει.

Υ.Γ. Τελικά «με απόφαση Μητσοτάκη» αναστέλλεται η κομματική της ιδιότητα ή με πρωτοβουλία της ίδιας της κας Σπυράκη όπως ανακοίνωσε το πρωί; Τελικά ούτε την κα Σπυράκη δεν είναι σε θέση να ελέγξει».

