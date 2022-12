Πολιτική

Ο Αρχηγός ΓΕΑ πέταξε με Rafale από την 114ΠΜ (εικόνες)

Σε αποστολή Αέρος – Εδάφους συμμετείχε ο αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.



Σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών Rafale F3R σε αποστολή αέρος-εδάφους, συμμετείχε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, με την ευκαρία της επίσκεψής του στην 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ), στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

Η συγκεκριμένη αποστολή διεξήχθη στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της 332 Μοίρας Παντός Καιρού «Γεράκι», όπου είναι ενταγμένα τα νεοαποκτηθέντα Rafale F3R.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη, βρέθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος συμμετείχε σε Θαλάσσιο Άλμα Στατικού Ιμάντα από ελικόπτερο Chinook CH-47D, μαζί με τους διοικητές και προσωπικό της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο της Συντήρησης Ικανότητας Αλεξιπτωτιστή.

