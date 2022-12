Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Πορτογαλία: Άπαντες πλην... Ρονάλντο αποχαιρέτησαν τον Σάντος

Δεκαέξι διεθνείς αποχαιρέτησαν τον Φερνάντο Σάντος, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την εθνική Πορτογαλίας, όμως ανάμεσά τους δεν βρίσκεται ο Ρονάλντο.



Μετά από οκτώ χρόνια στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας ο Φερνάντο Σάντος αποχώρησε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, με το οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του Euro το 2016 και στη συνέχεια του Nations League.

Πλήθος ανθρώπων του πορτογαλικού ποδοσφαίρου είπαν το δικό τους «ευχαριστώ» και αποχαιρέτησαν τον ομοσπονδιακό προπονητή, μεταξύ των οποίων πρώην και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας. Όχι όμως ο Ρονάλντο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Φερνάντο Σάντος πήρε την απόφαση να αφήσει στον πάγκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον τρίτο προημιτελικό του Μουντιάλ 2022 ανάμεσα στο Μαρόκο και την Πορτογαλία.

Η απόφαση αυτή του Σάντος έφερε την έντονη δυσαρέσκεια του αστέρα των γηπέδων και δημιούργησε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

