Μουντιάλ 2022 - Αργεντινή: “Ετοιμοπόλεμος” ο Ντι Μαρία για τον μεγάλο τελικό

Στη φαρέτρα του Λιονέλ Σκαλόνι τέθηκε ο Ανχελ Ντι Μαρία, αφού ο έμπειρος επιθετικός ξεπέρασε τα προβλήματα τραυματισμού.

Στη φαρέτρα του Λιονέλ Σκαλόνι τέθηκε ο Ανχελ Ντι Μαρία. Ο έμπειρος επιθετικός ξεπέρασε τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπιζε τις τελευταίες ημέρες και είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό αν και αυτό του ζητηθεί!

Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ με το ενδιαφέρον όλων των ποδοσφαιρόφιλων να στρέφεται πάνω στον Μέσι. Θα μπορέσει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου να κατακτήσει το τρόπαιο που μόνο του λείπει;

Ο Σκαλόνι πάντως με βάση τα ρεπορτάζ από την Αργεντινή δεν αναμένεται να ξεκινήσει τον Ντι Μαρία, καθώς θα προτιμήσει το δίδυμο στην επίθεση Μέσι - Αλβάρες.

