Τριμερής διπλωματικός μηχανισμός Ρωσίας - Τουρκίας με Συρία

Η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με αξιωματούχους στη Δαμασκό

Η Μόσχα καλωσόρισε σήμερα την πρόταση του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να δημιουργηθεί ένας τριμερής μηχανισμός διπλωματίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Ρωσία και τη Συρία, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα έναν ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε επίσης ότι η θέση της Συρίας για την ιδέα αυτή, που μπορεί να περιλαμβάνει την πραγματοποίηση συνόδου κορυφής των ηγετών των τριών χωρών, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, πρόσθεσε όμως ότι η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με αξιωματούχους στη Δαμασκό.

