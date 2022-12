Πολιτική

“Το Πρωινό” - Γιατρομανωλάκης: ο σύγχρονος πολιτισμός, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και οι προσεχείς εκλογές (βίντεο)

Μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε στο 'Πρωινό" ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρωμανωλάκης. Τι ανέφερε για την στήριξη του πρωθυπουργού στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα αλλά και για το τι σκοπεύει να κάνει στις προσεχείς εκλογές.

Ο Υφυπουργός πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης βρέθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα.

"Ο τομέας του σύγχρονου πολιτισμού είναι μία νέα ατζέντα στο Υπουργείο" και ανέφερε πως "ως Έλληνες δεν καταναλώνουμε πολιτισμό, δεν διαβάζουμε, δεν πάμε θέατρο, όμως την ίδια στιγμή έχουμε τα περισσότερα κατά κεφαλήν θέατρα στην Ευρώπη".

"Παράλληλα, πλέον δίπλα στην πλούσια ελληνκή κληρονομιά βάζουμε και το σύγχρονο στοιχείο, με ανθρώπους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα πολιτιστικά μας κέντρα, όπως είναι η Λυρική Σκηνή, η Πινακοθήκη που άνοιξε και πάλι, τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε Θεσσαλονίκη και Δράμα και πολλά άλλα και με τα διεθνή ΜΜΕ να γράφουν συνεχώς άρθρα για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό", ενώ όπως επεσήμανε "δεν είναι σκοπός μας να γίνουμε Παρίσι ή Λονδίνο. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο και μπορούμε να γίνουμε γέφυρα των Βαλκανίων τόσο πολιτικά όσο και πολιτισμικά".

Όσον αφορά την ενασχόλησή του με την πολιτική από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνταν "κάποιοι συνεργάτες του πρωθυπουργού με πρότειναν και εγώ αποδέχτηκα τότε αμέσως την πρότασή του.

Όταν μου πρότεινε να μπω στην κυβέρνηση, τους είπα "παιδιά το ξέρετε ότι είμαι gay ε;". Την κάναμε την κουβέντα γιατί ήθελα να είμαι καθαρός και να του πω ‘κοίτα, δεν θέλω να σου δημιουργήσω πρόβλημα ενδεχομένως, γιατί μπορεί ένα κομμάτι του κοινού να αντιδράσει σε αυτό’. Όταν του το είπα μου απάντησε: ‘Ναι… και;’ και κάπου εκεί τελείωσε" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Για το αν θα "κατέβει" υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές απάντησε πως "δεν είναι προτεραιότητά μου να κατέβω φέτος στις εκλογές, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να βοηθάς στα κοινά".

Σχετικά με τη δημόσια αποκάλυψη για τον σεξουαλικό του προσανατολισμού ανέφερε πως "μίλησα δημόσια γατί δεν θεωρώ ότι είναι κάτι για να ντρέπομαι ή να το κρύβω, άλλωστε είναι πολιτικό θέμα τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα" ενώ τόνισε τη συμβολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προώθηση αυτής της ατζέντας και είπε πως "έκανε Εθνική Επιτροπή για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα".

"Είμαι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφιλων και κυρίως για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς τα παιδιά των ομοφυλόφιλων ζευγαριών δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα παιδιά σε πρακτικά ζητήματα" τόνισε ο κ. Γιατρομανωλάκης.





