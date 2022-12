Κοινωνία

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συγκεντρώσεων το Σάββατο

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για το Σάββατο ,17 Δεκεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για τη αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

