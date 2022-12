Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: H Σελήνη, η “γκρινιάρα” Παρθένος και το τριήμερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Ο Δίας μπαίνει στον Κριό που σημαίνει ότι θα είμαστε πιο χαρούμενοι και πιο ευτυχισμένοι», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Στην συνέχεια ανέφερε ότι μέχρι το μεσημέρι η Σελήνη είναι στην «γκρινιάρα» Παρθένο και τα σκάνδαλα έρχονται το ένα μετά το άλλο

Επίσης, η Λίστα Πατέρα αναφέρθηκε και στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος καταδικάστηκε από τουρκικό δικαστήριο, λέγοντας ότι ο Άρης είναι ανάδρομος πάνω στο ζώδιό του.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Σεξουαλική κακοποίηση εγκύου από απαγωγέα με... λιμαρισμένα δόντια! (εικόνες)

Κολωνός - Ταραχοπούλου: η 12χρονη λέει ότι ο “Μιχάλης” είχε και δεύτερο προφίλ (βίντεο)

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων