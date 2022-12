“Το Πρωινό” - Νταλάρας: τα νυχτερινά κέντρα, η οικοδομή και ο Καλδάρας (βίντεο)

Life

Ποιους καλλιτέχνες θεωρεί οικογένειά του και γιατί απέχει από τα νυχτερινά μαγαζιά. Τι αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Νταλάρας έδωσε συνεντευξη στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα.

"Δεν είχα φανταστεί πότέ όλη αυτή την πορεία μου στο χώρο, ήμουν πολύ ντροπαλός¨" είπε χαρακτηριστικά για την πολυετή επιτυχημένη πορεία του ενώ σχετικά με την αποχή του από τα νυχτερινά μαγαζιά ανέφερε πως "εγκατέλειψα τα νυχτερινά κέντρα γιατί δεν μου αρέσει ο χώρος των εξαρτήσεων".

Ακόμη, τόνισε πως "στα νυχτερινά μαγαζιά το τραγούδι είναι κομπάρσος, πρωταγωνιστής είναι το ποτό, ο κόσμος πάει εκεί για να εκτονωθεί".

Επιπλέον, αποκάλυψε πως "έχω δουλέψει οικοδομή, όμως δεν συνέχισα γιατί δεν με βοηθούσε ο σωματότυπός μου".

Μίλησε και για την καλλιτεχνική του οικογένεια ανφέροντας πως "ο Λοϊζος, ο Καλδάρας, ο Κουγιουμτζής και ο Μάνος Ελευθερίου αποτέλεσαν οικογένεια για μένα".

Όσο για την παράσταση που ετοιμάζει είπε πως "ετοιμάζουμε αυτή την παράσταση με το όνομα "Θαλασσάκι μου" για αυτές τις εορταστικές μερες".

