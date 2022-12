Κοινωνία

Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο: Γυναίκα έπαθε κρίση επιληψίας

Η 59χρονη παρουσίασε επιληπτική κρίση ενώ βρίσκονταν εν πτήσει και έπρεπε άμεσα να νοσηλευθεί.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτη στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Ουργκάντα της Αιγύπτου προς το Σαλτσμπουργκ της Αυστρίας χρειάστηκε να προσγειωθεί όταν επιβάτιδα παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος του αεροσκάφους ζήτησε αναγκαστική προσγείωση ενώ βρίσκονταν μέσα στο ελληνικό FIR και συγκεκριμένα πάνω από το Ηράκλειο, όπου τελικά και προσγειώθηκε το αεροπλάνο.

Η γυναίκα που ταξίδευε από την Αίγυπτο για την Αυστρία, χθες το απόγευμα, νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Βενιζελείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλινική εικόνα της γυναίκας δεν ήταν καλή, όταν παρελήφθη από τους γιατρούς στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

