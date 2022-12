Κοινωνία

Κέα: Διάσωση δεκάδων μεταναστών και συλλήψεις διακινητών

Οι μετανάστες κινδύνεψαν να πνιγούν. Συνελήφθησαν Τούρκοι υπήκοοι που φέρονται ως διακινητές.

(εικόνα αρχείου)

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 97 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και βρίσκοταν σε δυσχερή θέση, προέβη χθες το πλήρωμα πλοίου ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κέας.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Λαυρίου, ενώ στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης από τη Λιμενική Αρχή Λαυρίου, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, προέκυψε η εμπλοκή τεσσάρων ατόμων τουρκικής υπηκοότητας που φέρονται ως οι διακινητές των μεταναστών έναντι αμοιβής.

Σημειώνεται, ότι στην κατοχή ενός εκ των διακινητών εντοπίστηκε ποσότητα 12,6 γραμμαρίων πιθανόν ναρκωτικής ουσίας, ενώ οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από τη Σμύρνη της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία, καταβάλλοντας 8.000 ευρώ το άτομο.

