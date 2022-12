Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Στηρίζουμε τους εγκαυματίες στη θεραπεία και την αποκατάσταση

«Έχουμε κάνει μονάδες θεραπείας εγκαυμάτων και πρέπει να τις ενισχύουμε όσο περισσότερο μπορούμε», ανέφερε ο υπουργός.

Την εκδήλωση της Ελληνικής Οργάνωσης για το έγκαυμα και τους εγκαυματίες Salvia για την καθιέρωση της σημερινής ημέρας ως Πανελλήνια Ημέρα Πρόληψης Εγκαυμάτων χαιρέτισε την Παρασκευή ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Η σημερινή ημέρα πρόληψης αφιερώνεται στους εγκαυματίες και τα θύματα από το «Μάτι 2018».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τρία είναι τα κύρια σημεία για την αντιμετώπιση του εγκαύματος:

«1. Η πρόληψη: Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάζεται σήμερα η Πανελλήνια Ημέρα Πρόληψης Εγκαυμάτων για το πώς μπορεί να αποτραπεί το έγκαυμα.

2. Η άμεση θεραπεία: Πέρα από το ΚΑΤ, υπάρχει το νοσοκομείο “Γεννηματάς” και το “Θριάσιο” με τη δωρεά του ιδρύματος Λάτση. Μιλάμε για περίπου 4.000 περιπτώσεις εγκαυμάτων τον χρόνο και περίπου 800 άτομα που χρήζουν θεραπείας

3. Στήριξη και αποκατάσταση: Σε συνεργασία με την Salvia, επεκτείναμε το μητρώο Εγκαυματιών για όλους του εγκαυματίες και είμαστε σε συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ για μία σειρά από πράξεις για θεραπείες αποκατάστασης, να αποζημιώνεται το σύνολο των εγκαυματιών, όχι μόνο οι εγκαυματίες στο Μάτι. Δουλεύουμε την πρόληψη, έχουμε κάνει τις μονάδες θεραπείας που πρέπει να τις ενισχύουμε όσο περισσότερο μπορούμε και έτσι την επόμενη ημέρα θα γνωρίζει ο εγκαυματίας ότι έχει στήριξη στη θεραπεία. Πιστεύω ότι βάλαμε το νερό στο αυλάκι. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην επόμενη ημέρα και δεν κρύβουμε το έγκαυμα, το αντιμετωπίζουμε και το προλαμβάνουμε» τόνισε ο κ. Πλεύρης.

