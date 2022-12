Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η Εύα Καΐλή οφείλει να παραδώσει την έδρα της στην Ευρωβουλή

«Δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ διεφθαρμένους ημέτερους», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για "τροχιά συμπόρευσης" με τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τις εκλογές χάραξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Κ.Ο και σε στελέχη του κόμματος με αφορμή τον προϋπολογισμό, ασκώντας δριμεία κριτική τόσο στη κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Αλέξη Τσίπρα ενώ αναφέρθηκε με αυστηρή γλώσσα στην υπόθεση της Εύας Καϊλή.

Δήλωσε, μάλιστα, αποφασισμένος να μην δεχθεί καμία σκιά, όπως είπε, στη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να καταστεί νέο πρότυπο πολιτικής συμπεριφοράς που θα το διαχωρίζει από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ διεφθαρμένους ημέτερους αλλά για να υπερασπιστώ την αξιοπιστία της πολιτικής απέναντι σε έναν λαό, που νιώθει την πολιτική ως παραγωγό προβλημάτων και όχι λύσεων. Χρόνια τώρα είμαι πεπεισμένος ότι για να αναγεννηθεί η δημοκρατική παράταξη, υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Η ρήξη με τις εξαρτήσεις και τα συμφέροντα και είμαι αποφασισμένος αυτόν τον δρόμο να τον διανύσω μέχρι τέλους αντιμετωπίζοντας όποιο εμπόδιο εμφανίζεται σε αυτή την προσπάθεια. Ακόμη και αν βρίσκεται μέσα στον ίδιο μας τον χώρο», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με αφορμή την υπόθεση της Εύας Καϊλή ανέφερε ότι το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει μια νέα κρίση εμπιστοσύνης, καθώς παράγει ακόμη φαινόμενα διαφθοράς που όπως σημείωσε «κάποιοι επιδιώκουν να τα χρεώσουν όλα στη δημοκρατική παράταξη». «...Η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Και τους διαψεύδει όχι μόνο γιατί αυτά συμβαίνουν και άλλου, αλλά γιατί ήταν το κόμμα μας, που πήρε τις μεγάλες αποφάσεις για να ενισχύσει τους θεσμούς τής λογοδοσίας και της διαφάνειας στη χώρα. Το ΑΣΕΠ, τη Διαύγεια, τις ανεξάρτητες αρχές, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση», επισήμανε.

Προσέθεσε εμφατικά ότι «το μιντιακό κατεστημένο, που υπηρετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρερμήνευσε σκόπιμα αυτό που είπα περί ”Δούρειου Ίππου”. Προφανώς δεν καθοδήγησε η Νέα Δημοκρατία την κυρία Καϊλή να κάνει αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, αλλά την καθοδήγησε το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη σε κάθε της κίνηση για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στην εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ήταν σκιώδης εισηγήτρια. Αυτό το έχει καταγράψει πολλές φορές ο διεθνής Τύπος».

Υποστήριξε ότι η Εύα Καϊλή πρόδωσε τους χιλιάδες ψηφοφόρους της παράταξης και οφείλει να παραδώσει την έδρα της, επισημαίνοντας ότι «η αντίθετη άποψη, που άκουσα να διατυπώνεται ακόμη και με νομικούς όρους, είναι απαράδεκτη και θολώνει το μήνυμα μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί το θέμα της Ε. Καϊλή κι εκθέτει τη χώρα, επικρίνοντας έντονα προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη πώς κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την εξουσία.

«Δεν έχει πάτο το βαρέλι του εξευτελισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ικανοί για όλα, αρκεί να μείνουν στην καρέκλα της εξουσίας, όπως ο κ. Τσίπρας με τον Καμμένο. Και η απάντηση σε αυτήν τη δημοκρατική διολίσθηση είναι ψήφος στη δημοκρατική παράταξη, ψήφος στους ισχυρούς θεσμούς, ψήφος στη διαφάνεια», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Με αφορμή τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι θα μείνει ανεφάρμοστος λόγω εκλογών και πώς αντανακλά τον δημοσιονομικό λαϊκισμό και την προεκλογική παροχολογία της κυβερνητικής πολιτικής.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει χαράξει σαφή διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συντηρητικές και αναποτελεσματικές επιλογές. Στόχος μας είναι να δείξουμε πως μπορούμε να επιτύχουμε μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Όχι μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών για τις νεότερες γενιές. Αυτό το σχέδιο υπηρετούμε. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να οργανωθεί μια δημοκρατική αλλαγή, η οποία θα βάλει τα θεμέλια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίσει μια δίκαιη κοινωνία και ταυτόχρονα μια ανθεκτική οικονομία.

Σήμερα η απάντηση αυτή μπορεί να είναι η Σοσιαλδημοκρατία. Ο αγώνας μας έχει αξία και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Γιατί αυτές τις πολιτικές τής βιώσιμης ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους μπορούμε να τις υπηρετήσουμε στοχευμένα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Η προγραμματική μας πρόταση επιχειρεί να απαντήσει στις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες ταλάνισαν τη χώρα τη τελευταία δεκαετία», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε κατά του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν αφορά τον ελληνικό λαό η αγωνία τους για την καρέκλα της εξουσίας.

«Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην αξιωματική αντιπολίτευση, τόσο θα μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδεικνύεται διαχρονικά ο καλύτερος πελάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το σκιάχτρο της οικτρής διακυβέρνησής του κραδαίνει η Νέα Δημοκρατία ως φόβητρο. Ώστε οι πολίτες να μην αξιολογούν μέσα από μία πραγματική εναλλακτική, όπως πρέπει, τη σημερινή διακυβέρνηση.

Και το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Κυριακή είναι μία τέτοια εναλλακτική για να κάνει επιτέλους την Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορεί να είναι μία χώρα χαμένων ευκαιριών. Μία χώρα που βιώνει συνεχή πλήγματα στους θεσμούς. Αλλά μία χώρα που μπορεί να πετύχει γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει πολύ περισσότερα από αυτό που του πρόσφερε και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Ήρθε η ώρα οι προοδευτικοί πολίτες να βρουν διέξοδο», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε την ανάγκη για «δημοκρατική ανατροπή με ισχυρό ΠΑΣΟΚ για να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή στη βάση προγραμματικής συμφωνίας και όχι για να βολευτούν κομματικοί πρωταγωνιστές στις καρέκλες της εξουσίας. Χωρίς τις εκλογικές περιπέτειες της εξουσιομανίας του κ. Μητσοτάκη».

Κριτική από τον Γ. Οικονόμου

«Η τροχιά συμπόρευσης του κ. Ανδρουλάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται ταχύτατα και κλιμακώνεται» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε δήλωση του για την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή πολιτική τρικυμία» και «πράγματα ασυνάρτητα και αντιφατικά».

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «ζητά από τη μια να οδηγηθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και ταυτόχρονα να σχηματισθεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή» και αναρωτιέται: «Με ποιον τρόπο άραγε;»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον κ. Ανδρουλάκη ότι «παρότι οι απόψεις του προδίδουν πρωτοφανή πολιτική τρικυμία, η οποία τον οδηγεί να λέει πράγματα ασυνάρτητα και αντιφατικά, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για το αύριο της χώρας είναι ουσιαστικά η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους κυρίους Τσίπρα και Βαρουφάκη». Και καταλήγει: «Όνειρα μπορούν, βέβαια, να κάνουν όλοι. Ακόμα και αν για τους πολλούς δεν είναι απλώς παρωχημένα, αλλά σκέτος εφιάλτης».

