Αθλητικά

Άμπου Ντάμπι: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τυχερή ήταν η δεύτερη φορά που αντιμετώπισε τον Κάμερον Νόρι ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες τον Κάμερον Νόρι σε τουρνουά επίδειξης, αλλά αυτή τη φορά η κατάληξη ήταν τελείως διαφορετική.

Σε αντίθεση με το ματς της περασμένης εβδομάδας στη Σαουδική Αραβία, ο Έλληνας τενίστας ήταν απόλυτος κυρίαρχος στο Αμπου Ντάμπι και επικράτησε 6-1, 6-4, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι - Μάρτυρας: Έκαψαν το παιδί μου, τον αδελφό μου και τους γονείς μου στον βωμό των φιλοδοξιών

Κύπελλο Ελλάδος: Ο Πανσερραϊκός “καθάρισε” για τα προημιτελικά

Τουρκία: σύλληψη δημοσιογράφου για “παραπληροφόρηση”