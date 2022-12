Κοινωνία

Κλοπές καταλυτών: Καταδίωξη από το Φάληρο μέχρι το Μενίδι (εικόνες)

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που έκλεβαν καταλύτες. Αναζητούνται άλλοι δύο. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφάλειας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές καταλυτών από οχήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της 15-12-2022 στο Μενίδι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, δύο ημεδαποί (24 και 30 ετών) για ένταξη και συμμετοχή σε συμμορία που προέβαινε σε διακεκριμένες κλοπές καταλυτών από οχήματα, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα άγνωστα μέλη της ομάδας.

Λίγο πριν τη σύλληψή τους, οι ανωτέρω επιχείρησαν να αφαιρέσουν καταλύτη από σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Βούλας, έγιναν αντιληπτοί από περίοικο, τράπηκαν σε φυγή με το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο και ενημερώθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο, ενεργώντας αναζητήσεις, εντόπισαν το όχημα με το οποίο κινούνταν οι δράστες στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και στη συνέχεια, το ακολούθησαν έως την ακινητοποίησή του στην περιοχή του Μενιδίου.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν δύο από τους δράστες και τους οδήγησαν στο ανωτέρω Τμήμα Ασφαλείας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας κλοπής και συνελήφθησαν.

Εντός του επιχειρησιακού οχήματος που κατασχέθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- καταλύτες και εργαλείο κοπής (σέγα) που χρησιμοποιούσαν κατά τις εγκληματικές τους πράξεις.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, εξιχνιάστηκαν ακόμη -3- περιπτώσεις κλοπών-αφαίρεσης καταλυτών από αυτοκίνητα που τελέστηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Κηφισιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Βούλα).

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και σύλληψη των αγνώστων μελών της εγκληματικής ομάδας, καθώς και για την αποκάλυψη του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δράσης.

